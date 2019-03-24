ريال مدريد يخطط لجعل بوجبا ثانى أعلى اللاعبين أجرا

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة "آس" المدريدية أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تخطط للتعاقد مع بوجبا، حيث تنوي جعله ثاني أكثر اللاعبين تقاضيا للأجور بالفريق، بواقع 12 مليون يورو في الموسم الواحد.



وأوضحت الصحيفة أنه حال تعاقد الريال مع بوجبا، فإنه سيقترب كثيرًا من راتب النجم الويلزي جاريث بيل الذي يتقاضى 14 مليون يورو، ومن الممكن أن يتخطاه، عند تقديم مستوى مميز مع الفريق والحصول على ثقة الجماهير المدريدية.



وربطت عدة تقارير صحفية في الفترة الماضية بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس الإيطالي، الذي يرغب في استعادته من جديد.



وشارك بوجبا مع "الشياطين الحمر" خلال هذا الموسم في 37 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 11.