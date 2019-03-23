الرئيس اليمنى يوجه بضبط النفس فى تعز عقب اشتباكات دامية

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء السبت، بضرورة ضبط النفس وحقن الدماء في مدينة تعز، وذلك في أعقاب اشتباكات دامية بين فصائل من الجيش الوطني، أسفرت عن أكثر من 20 قتيلا وجريحا.



وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن الرئيس هادي أجرى اتصالا هاتفيا بمحافظ تعز، نبيل شمسان، للوقوف على تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.



ووفقا للوكالة، فقد وجه هادي بضرورة ضبط النفس وحقن الدماء لتوحيد الإمكانات والجهود لمواجهة قوى الانقلاب من المليشيا الحوثية الإيرانية التي ما زالت تتربص بتعز والوطن عموما.



كما وجه هادي محافظ تعز بالعمل على وقف الاختلالات الأمنية من خلال بسط نفوذ الدولة عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية وتطبيع الأوضاع بصورة عامة وعاجلة بالتعاون مع مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة، وبمساندة المواطنين الشرفاء من أبناء محافظة تعز.



وشدد هادي على ضرورة وقف التصعيد غير المبرر من قبل كافة الأطراف والالتزام التام بتوجيهات محافظ المحافظة باعتباره رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة.



وأكد أن قطرات الدماء التي سالت خلال الأيام الماضية في محافظة تعز هي خسارة في النهاية على الوطن ومسار التحرير الذي ينشده أبناء تعز الباسلة، مترحمًا على أرواح الشهداء ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.



وجاء اتصال هادي في أعقاب تقديم محافظ المحافظة استقالته على خلفية رفض الوحدات العسكرية تعليق حملة أمنية كان محافظ تعز قد وجه بها لملاحقة مطلوبين أمنيا.



وجراء سقوط ضحايا مدنيين في حي "المظفر" والمدينة القديمة لتعز، وجه المحافظ بانسحاب القوات لكن الاشتباكات استمرت بين فصائل في قيادة محور تعز وإدارة الشرطة من جهة، وكتائب أبوالعباس المنضوية في إطار "اللواء 35 مدرع" بالجيش اليمني.