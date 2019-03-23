رئيس صندوق التأمينات يوضح مصادر أموال المعاشات

أعرب سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات والمعاشات للعاملين بالقطاع العام، عن سعادته بقرار رد أموال التأمينات لدى الخزانة وبنك الاستثمار، إلى الصندوق، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بسحب الاستشكال على الحكم بمنح العلاوات لأصحاب المعاشات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن موارد نظام التأمين الاجتماعي، تأتي من اشتراكات يسددها المؤمن عليه وصاحب العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تتحمل الخزانة العامة 1% منه، إلى جانب عوائد استثمار أموال التأمينات، واحتياطات خاصة بأصحاب المعاشات واحتياطي المؤمن عليه حاليًا الذي يحصل على معاش مستقبلًا.

وأشار إلى أن هذه الأموال يجب استثمارها استثمارا آمنا، لتدر عوائد كبيرة، منوهًا بتشكيل لجنة عليا لاستثمار أموال التأمينات.