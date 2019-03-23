إحباط محاولة تهريب كمية من اسطوانات البلاى استيشن والهواتف بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 مطار القاهرة الدولي برئاسة الديب عبدالحى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من اسطوانات وكروت البلاى استيشن والهواتف المحمولة وأدوات الماكياج بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبى تم الاشتباه فى راكب مصرى قادم من دبى ترانزيت القاهرة أسوان للتمويه على رجال الجمارك، وبتفتيش الراكب وأمتعته تبين وجود 855 اسطوانه بلاى استيشن و320 كارت شحن بلاى استيشن و57 علبة أدوات مكياج و13 آيفون و30 سماعة آيفون داخل حقائبه، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 2 مليون جنيه.



وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 20 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.