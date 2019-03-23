جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

قضت محكمة الجنايات بأسيوط، اليوم السبت، بحبس فتاة لمدة عامين بعد ثبوت تهمة انتحال صفة ضابط في محافظة الوادي الجديد.



وتمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، يوم السبت 19 يناير 2019، من ضبط فتاة ادعت أنها تعمل ضابط على غير حقيقة وعثر بحوزتها على بعض الملابس العسكرية، وجري إحالتها إلى النيابة العامة.



تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالقبض على فتاة كانت قادمة من محافظة الإسكندرية لممارسة الرذيلة وانتحلت صفة ضابط.



وانتقلت قوات الأمن برئاسة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية لفحص الواقعة، وبتضييق الخناق على المتهمة اعترفت أنها انتحلت اسم ابنة عمها وأن اسمها الحقيقي ع. ح ٢٤ من الإسكندرية، وأنها حضرت لممارسة الدعارة لدى إحدى الساقطات المسجلة آداب بمدينة الخارجة وبعرضها على النيابة قررت حبسها ٤ أيام، وجرى تجديد حبسها ١٥ يوما.