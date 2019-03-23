وزير الأوقاف: العلاقة بين الخطاب الدينى والثقافى تكاملية

شارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم السبت، بالمؤتمر السنوي لكلية الآداب جامعة عين شمس تحت عنوان "القوى الناعمة وصناعة المستقبل"، بحضور الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور أسامة الأزهري عضو المجلس الاستشاري التخصصي لرئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية، وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق والكاتب الصحفي الكبير، والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.



وقال رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الدين ركن أساس لبناء الحضارة والثقافة، مشيدا بـ"جمعة" قائلا: "وزير لا يحكمه إلا دين الله ومصلحة الشعب، ويترك كل يوم بصمة في مجال الأوقاف، والدعوة والحياة العامة في مصر".



من ناحيته، قال وزير الأوقاف إن العلاقة بين الخطاب الديني والثقافي علاقة انسجام وتكامل فكري، وأن الأديان جاءت لسعادة البشرية فالأديانُ رحمة، وسماحة، وهداية، وبناءٌ لا هدم فيه، جاءت بكل خلق كريم وقيم إنسانية راقية.



كما أكد أن الجماعات الإرهابية لا تعي دينًا ولا فكرًا، مشيرًا إلى أن كل من يواجه الإرهاب ويكف شره عن الناس فهو يعمل على إحياء النفس البشرية.



و أشار جمعة إلى أن الحملات التي تقوم بها الدولة المصرية كحملة 100 مليون صحة لعلاج فيرس سي هو إحياء للنفس الإنساني.