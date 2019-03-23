وصول القافلة الطبية لجامعة أسوان إلى دولة جيبوتى

وصلت أعضاء القافلة الطبية التى تنظمها جامعة أسوان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إلى دولة جيبوتى، اليوم السبت، وتستمر أعمالها حتى 28 مارس الحالى.



ومن ناحيته قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن هذه القافلة الطبية تم إيفادها إلى دولة جيبوتى فى إطار اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقي خلال عام 2019، موضحًا أن تضم القافلة خمسة تخصصات طبية وهم، الجراحه العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والرمد، والأنف والاذن والحنجرة، والتخدير.



وأوضح الدكتور عبدالرحمن الطحان وكيل كلية طب أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس القافلة الطبية، أنه سيتم البدء في تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلال هذه القافلة اعتبارًا من غدا الأحد، وذلك أمام مستشفي مدينة "علي صبيح" التى تقع جنوب جيبوتي، وستستمر أعمالها حتى يوم الخميس المقبل بالتنسيق مع السفارة المصرية ووزارة الصحة في جيبوتى.