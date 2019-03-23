"عمرو واكد.. خالد أبوالنجا.. طارق الزمر".. كيف تتآمر هذه العصابة على مصر؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه" 90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، المستغلون للتعديلات الدستورية في الخارج للتحريض ضد الدولة المصرية.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن التعديلات الدستورية في مجملها، هي شأن داخلي مصري، والمختلفون حولها داخل مصر يختلفون على أرضية وطنية سواء بالتأييد أو الرفض، ولكن هناك تحركات خارجية تستغل التعديلات الدستورية للتحريض ضد مصر.

وأوضح أن هناك كيان حقوقي مزعوم يدعى المنبر المصري لحقوق الإنسان، يعقد جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي حول دسترة السلطاوية في مصر، موضحا أن هذه الجلسة ستناقش التعديلات الدستورية وتداعياتها على حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه يشارك في هذه الجلسة كل من بهي الدين حسن، وعمرو واكد، وخالد أبو النجا.

وفي السياق ذاته، أشار الباز، إلى أنه على الجانب القطري التركي دشن الإرهابيين عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر تحالفًا جديدًا هدفه مخاطبة القنوات التليفزيونية العالمية أو الحكومات العالمية بشأن التعديلات الدستورية للتحريض ضد الشعب المصري.

وتابع أنه جرى الاتفاق فيما بينهما ألا يتم الإعلان عن هوية هذا التحالف أو أنه يخدم جماعة الإخوان بشكل مباشر، وأن يعلن أن هذا التحالف هدفه خدمة المواطن المصري.