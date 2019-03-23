20 أبريل.. انطلاق ملتقى القاهرة الدولى السابع للإبداع الروائى العربى

تنطلق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي السابع للإبداع الروائي العربي تحت عنوان "الرواية في عصر المعلومات" بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، وذلك يوم السبت 20 أبريل 2019، ويستمر حتى 24 من الشهر نفسه، بمشاركة 250 من النقاد والروائيين والمتخصصين من مصر وسوريا والسودان ولبنان والمغرب والجزائر وتونس والسعودية والأردن وفلسطين والعراق والكويت واليمن وليبيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان.



ويتناول الملتقى عددًا من الموضوعات الرئيسية على النحو التالي: محاور استرشادية للأوراق البحثية؛ منها: "التقدم المذهل في علوم الاتصالات والرواية، تحول أدوات الاتصال إلى مادة روائية، تأثير البنية المعلوماتية على البناء الروائي، تأثير وسائل الاتصال الحديثة على رواية الخيال العلمى والفانتازيا، الرواية وتداخل الأنواع، الرواية التفاعلية، الرواية العربية فى عصر الصورة "رواية الجرافيك"، ملامح التجريب في الرواية العربية الحديثة، مستقبل السرد".



ويضم الملتقى عدد من الموائد المستديرة المقترحة، وتناقش كل من: "الفنون في الرواية العربية، النقد وتحولات السرد في الرواية العربية، أسئلة الحاضر والمستقبل في الرواية العربية الحديثة، تحولات اللغة السردية في الرواية العربية الحديثة، أدب الطيب صالح، الرواية التفاعلية"، كما يقدم خلال فعاليات الملتقى عدد من الشهادات عن التجارب الإبداعية.



وكانت وزيرة الثقافة، أصدرت قرارها بتشكيل لجنة علمية للإعداد للدورة السابعة للملتقى، برئاسة الدكتور جابر عصفور، وتحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وعضوية كل من إبراهيم عبد المجيد؛ اعتدال عثمان، الدكتور حسين حمودة؛ الدكتور خيري دومة، سعيد سالم، الدكتور شريف الجيار، محمد شعير، يوسف القعيد، وائل حسين المشرف على المؤتمرات بالمجلس، وبأمانة إبراهيم حسين محمد، دعاء نصر محمود، هاني محسن سيد.