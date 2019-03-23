القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
الثقافة
السبت 23/مارس/2019 - 09:56 م

20 أبريل.. انطلاق ملتقى القاهرة الدولى السابع للإبداع الروائى العربى

20 أبريل.. انطلاق
حسام الضمراني
dostor.org/2563652

تنطلق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي السابع للإبداع الروائي العربي تحت عنوان "الرواية في عصر المعلومات" بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، وذلك يوم السبت 20 أبريل 2019، ويستمر حتى 24 من الشهر نفسه، بمشاركة 250 من النقاد والروائيين والمتخصصين من مصر وسوريا والسودان ولبنان والمغرب والجزائر وتونس والسعودية والأردن وفلسطين والعراق والكويت واليمن وليبيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان.

ويتناول الملتقى عددًا من الموضوعات الرئيسية على النحو التالي: محاور استرشادية للأوراق البحثية؛ منها: "التقدم المذهل في علوم الاتصالات والرواية، تحول أدوات الاتصال إلى مادة روائية، تأثير البنية المعلوماتية على البناء الروائي، تأثير وسائل الاتصال الحديثة على رواية الخيال العلمى والفانتازيا، الرواية وتداخل الأنواع، الرواية التفاعلية، الرواية العربية فى عصر الصورة "رواية الجرافيك"، ملامح التجريب في الرواية العربية الحديثة، مستقبل السرد".

ويضم الملتقى عدد من الموائد المستديرة المقترحة، وتناقش كل من: "الفنون في الرواية العربية، النقد وتحولات السرد في الرواية العربية، أسئلة الحاضر والمستقبل في الرواية العربية الحديثة، تحولات اللغة السردية في الرواية العربية الحديثة، أدب الطيب صالح، الرواية التفاعلية"، كما يقدم خلال فعاليات الملتقى عدد من الشهادات عن التجارب الإبداعية.

وكانت وزيرة الثقافة، أصدرت قرارها بتشكيل لجنة علمية للإعداد للدورة السابعة للملتقى، برئاسة الدكتور جابر عصفور، وتحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وعضوية كل من إبراهيم عبد المجيد؛ اعتدال عثمان، الدكتور حسين حمودة؛ الدكتور خيري دومة، سعيد سالم، الدكتور شريف الجيار، محمد شعير، يوسف القعيد، وائل حسين المشرف على المؤتمرات بالمجلس، وبأمانة إبراهيم حسين محمد، دعاء نصر محمود، هاني محسن سيد.

20 أبريل.. انطلاق ملتقى القاهرة الدولى السابع للإبداع الروائى العربى
اقرأ أيضًا
منذ شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أكثر من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 4 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 4 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 5 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

مقتل 4 وإصابة 5 آخرين في انفجار قنبلة بالسودان

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

أوامر ملكية جديدة في السعودية

بدء اجتماع وزراء خارجية ورؤساء مخابرات مصر والأردن والعراق (صور)

ads
الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

أوامر ملكية جديدة في السعودية

محمد الباز يكشف سر مانشيت "السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات"

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

"جنوب القاهرة" تواصل أعمال إزالة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة

رياضة

تفاصيل فعاليات اليوم الأول لبطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

الأهلى يواجه قرطاج فى نهائى سيدات إفريقيا للطائرة

تأهل منتخبي غينيا بيساو وناميبيا لكأس الأمم الإفريقية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

أوامر ملكية جديدة في السعودية

محمد الباز يكشف سر مانشيت "السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات"

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

كشكول

انطلاق فعاليات دوري "كأس الرئيس" للألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية

بنى سويف الأزهرية تطالب العاملين والطلاب بإنشاء جروب "واتس اب"

إطلاق برنامج خاص للاحتفال بيوم المرأة العالمى بجامعة الأزهر

شاهد.. كيف احتفلت دفعة 28% بالتخرج من جامعة الأزهر

تعليم بورسعيد تعلن الإستعداد لامتحان الأول الثانوي الإلكتروني

الأمصار

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بتعيين محافظ للصناعات العسكرية

ترامب يرحب بسقوط أخر جيب لـ"داعش" في سوريا

لبنان ينفي وقوع "خطأ بروتوكولي" خلال استقبال بومبيو

مقتل 8 أطفال سودانيين في انفجار قنبلة بأم درمان

بعد تنحي زعيمها.. كازاخستان تغير اسم عاصمتها لـ"نور سلطان"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

"رهاب المرايا" يحول حياة بريطاني إلى جحيم

بالصور.. إليزابيث الثانية الأكثر عمرًا وخبرة على مر العصور

تكنولوجيا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة بقراءة الرسائل

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

ابتكار لقاح جديد مضاد للسل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎