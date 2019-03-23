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السبت 23/مارس/2019 - 09:55 م

"الأزهر": أروقتنا مفتوحة لكل العلماء

الأزهر: أروقتنا مفتوحة
أميرة العناني
dostor.org/2563651

تابع المركز الإعلامي للأزهر الشريف ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بشأن استبعاد غير المصريين من إلقاء الدروس في أروقة الجامع الأزهر.

وفي هذا السياق، أكد المركز أن فكرة الاستبعاد غير واردة على الإطلاق؛ فأبناء الأزهر من غير المصريين هم سفراؤه للعالم أجمع، وهم الأمناء على تبليغ منهجه وحمل رسالته لكل أصقاع الدنيا، وقبل أيام قليلة كان العالم المغربي، الدكتور مصطفى بن حمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، يحاضر في الجامع الأزهر، فالأروقة مفتوحة لكل علماء الأزهر الراسخين من المصريين وغيرهم.

ويلفت المركز إلى أن فضيلة الإمام الأكبر وجه إدارة الجامع الأزهر باستثمار ما حققته تجربة الأروقة الأزهرية من نجاحات، وتلافي ما ظهر من أوجه قصور، لذا تشهد الأروقة عملية تطوير شاملة، تنظيمية وعلمية، للتأكد من كفاءة المحاضرين، ومن رسوخ المنهج الأزهري لديهم، مع وضع مناهج دراسية منضبطة تحقق لطلاب الرواق الفائدة المرجوة، وهو ما استدعى إيقاف بعض الدروس بشكل دائم أو مؤقت، مع العمل على رفد الرواق بنخبة من علماء الأزهر الراسخين.

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر أن أبناء الأزهر من غير المصريين، ذوي الكفاءة والرسوخ العلمي، سوف يستأنفون دروسهم في الرواق الأزهري بمدينة البعوث الإسلامية، فالأزهر الشريف أبعد ما يكون عن التفرقة بين أبنائه على أساس الجنسية أو العرق؛ فطلابه وخريجوه من غير المصريين هم محط اهتمامه وعنايته، ويفخر الأزهر بما يتمتعون به من كفاءة علمية وفكر منفتح، يشهد به العالم كله.

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