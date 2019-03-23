أولياء أمور يشكون من عدم تفعيل "التابلت" لطلاب أولى ثانوي

قال يحيى سليم، ولي أمر لطالب في الصف الأول الثانوي، إن بعض الأهالي يواجهون مشكلة في تفعيل الشريحة على التابلت، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من تفعيل شريحة التابلت الخاص بابنه.

وأضاف سليم، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن أحد أولياء الأمور لديه طالبان توأم، أحدهم تفعلت شريحته والآخر لا.

وطالب الباز، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإيجاد حل للمشكلة، كما طلب من الأهالي ألا يفزعوا لأن الامتحان غدًا تجريبي، وليس عليه درجات.