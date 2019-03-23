السويد تفوز على رومانيا 2-1 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020

فاز المنتخب السويدي لكرة القدم، على ضيفه منتخب رومانيا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.



سجل هدفي السويد، روبين كايسون وفيكتور كلايسون في الدقيقتين 33 و40، فيما أحرز كلاوديو كيسيرو هدف رومانيا الوحيد في الدقيقة 58.



وفي مباريات أخرى بالتصفيات الأوروبية، أقيمت في التوقيت ذاته، فاز منتخب أيرلندا على منتخب جبل طارق بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة الرابعة، كما فاز منتخب مالطا على منتخب جزر فاروه بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة.