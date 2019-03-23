محافظ الفيوم يشهد احتفالية "الوفد" لتكريم الأمهات المثاليات

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، احتفالية حزب الوفد، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.



حضر الاحتفالية عبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد بالمحافظة، وأشرف عزيز، ومنجود الهوارى، ونشوى حسين هاشم أعضاء مجلس النواب، وليلى طه مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وخالد القيسى ممثلًا عن الأزهر.



تخلل الحفل عدة فقرات فنية وأغانى عن الأم وعن محافظة الفيوم وكذلك عروض للتنورة وابتهالات دينية.



وأشار عبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد بالفيوم، إلى أن احتفالية تكريم الأمهات فى عيدهن يواكب الاحتفالات بعيد الفيوم القومى والاحتفال بمئوية حزب الوفد، مؤكدًا على دور الأم فى المجتمع، كما أشاد بدور محافظ الفيوم فى النهوض بالمحافظة وجولاته الميدانية التى يقوم بها فى مختلف أنحاء المحافظة.



وفي كلمته أكد محافظ الفيوم أن مصر تحتاج إلى كل أبنائها وعلى رأسهم المرأة التى نحتفل بعيدها هذه الأيام، وطالب الجميع ببذل اقصى طاقاته للنهوض ببلدنا مصر عامة والفيوم خاصة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتكاتف أبناء المحافظة حتى تكون لها الريادة فى مختلف المجالات لما تتمتع به من مقومات سياحية وزراعية وغيرها، ثم قام محافظ الفيوم ورئيس لجنة الوفد بتسليم الدروع والهدايا العينية للأمهات المثاليات بالمحافظة.