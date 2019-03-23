لليوم الثانى.. استمرار فعاليات حملة ترشيد المياه بمحافظات القناة

واصلت فرق التوعية بشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، تنفيذ فعاليات الحملة القومية للحفاظ على المياه في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمياه تحت شعار "نقطة الميه بتفرق".



قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة، إن اليوم الثاني للحملة شهد عمل استطلاعات رأي للمواطنين بالمحافظة حول خدمتى مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيفية داخل المساجد عقب صلاة المغرب بالتنسيق مع مديرية أوقاف الإسماعيلية وشرح دروس حول أهمية ترشيد استخدام مياه الشرب وتجريم إهدارها.



وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، تكاتف الجهود لأعضاء الحملة القومية على جميع المستويات من أجل رفع وعي المواطنين بأهمية نقطة المياه والحفاظ على كل قطرة منها في ظل محدودية الموارد والتزايد السكاني المستمر.



وقالت الدكتورة عبير خليل مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بمنطقة القناة، إن فرق التوعية بالشركة واستكمالا لفعاليات الحملة بدءا من الغد بالمدارس والمصالح الحكومية لشرح وتوعية الطلاب بالمدارس فى جميع المراحل العمرية المختلفة لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدراس لمحطات المياه التابعة للشركة وكذا عمل ورش سباكة للسيدات وإقامة أنشطة مختلفة بقصر ثقافة الإسماعيلية مقر الحملة حسب الفئة العمرية الحاضرة للنشاط.