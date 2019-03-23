تشكيل لجان لحصر حدود التجمعات السكنية على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم (٣٧٤١) لسنة ٢٠١٩م، بتشكيل لجان لحصر حدود التجمعات السكنية القائمة على الأراضي الزراعية، برئاسة وكيل وزارة الزراعة.



وتختص اللجنة بدراسة الخرائط الورقية والملفات الرقمية بحدود التجمعات السكنية بالمحافظة واللجان الفرعية الواردة بهذا القرار، كما تشكل لجنة فرعية برئاسة رئيس الوحدة المحلية المختص.



كما تختص اللجنة بإعداد تقرير نتيجة أعمالها للعرض على اللجنة العليا طبقًا للقانون والصالح العام.

