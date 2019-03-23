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رياضة
السبت 23/مارس/2019 - 09:22 م

تأهل منتخبي غينيا بيساو وناميبيا لكأس الأمم الإفريقية

تأهل منتخبي غينيا
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تأهل منتخب غينيا بيساو إلي نهائيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في مصر في يونيو المقبل، بعد تعادله مع ضيفه موزمبيق بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب ايستاد 24 دي سبتمبر في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الـ11 من التصفيات.

تقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب بيكيتي، وتعادل منتخب موزمبيق في الدقيقة 48 عن طريق ستانلي راتيفو، وسجل اللاعب نيلسون الهدف الثاني لموزمبيق في الدقيقة 98 وهو الهدف الذي كان سيصعد بمنتخبه إلي البطولة برفقة المنتخب الغيني الذي نجح في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 92 عن طريق فريدريك ميندي.

التعادل منح منتخب غينيا بيساو الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما أصبح رصيد موزمبيق 8 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب ناميبيا التي خسرت من مضيفتها زامبيا بنتيجة 4ـ1، ولكن التأهل كان من نصيب المنتخب الناميبي علي حساب منتخب موزمبيق لفارق المواجهات المباشرة لصالح ناميبيا.

وفي مباراة أخري أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة ولحساب المجموعة الثامنة، حقق منتخب كوت ديفوار الفوز علي ضيفه منتخب رواندا بثلاثية نظيفة، وتأهل عن هذه المجموعة منتخب كوت ديفوار ومنتخب غينيا، واصبح رصيد كوت ديفوار 11 نقطة في الصدارة،في انتظار نتيجة لقاء منتخب غينيا (11 نقطة) مع منتخب أفريقيا الوسطي.

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