الباز عن الحوار حول التعديلات الدستورية: "الناس مش رايحة تقول أمين وخلاص"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية التي تعقد في البرلمان المصري، تشهد تمثيلا شاملا لكل فئات المجتمع.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن قرار الموافقة أو رفض التعديلات الدستورية في يد المواطنين، موضحا أن جلسات الحوار المجتمعي تطرح فيها كل الآراء دون أية قيود، وبعض المواد والآراء التي تطرح قد تُعارض من المشاركين في جلسات الحوار، والبعض الآخر يلقى تأييدًا كبيرًا، مضيفا: "الناس مش رايحة تقول أمين وخلاص".

ولفت إلى أن الحوار حول التعديلات الدستورية هو حوار يضمن حيوية مصر.