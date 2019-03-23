تدمير منزل في تنزانيا بعد العثور على طفلين مقتولين داخله

أعلنت السلطات المحلية في تنزانيا أن متظاهرين دمروا منزلا في روكوا غربي تنزانيا اليوم السبت بعد العثور هناك على جثتي طفلين كانا مختطفين.



وأختطف ثلاثة أطفال، جميعهم أشقاء، في البلدة في وقت سابق هذا الأسبوع، وعثر على اثنين منهما أحدهما 7 سنوات والأخر 5 سنوات ميتين في منزل غير مكتمل البناء.



وقال يواكيم وانجابو مفوض منطقة روكوا، إن الطفل الثالث، 4 سنوات، عثر عليه حيا ولكن مصابا بجروح خطيرة وتم الاسراع به للمستشفى.



وقال وانجابو" إن الطفل الثالث عثر عليه على بعد أمتار من المنزل غير المكتمل البناء، وأبلغ الناس أن شقيقيه اقتيدا إلى منزل قريب وبدأ الناس في تفتيش جميع المباني في الجوار"، وتم اعتقال مالك المنزل.



وارتفعت حالات اختطاف الاطفال في تنزانيا هذا العام. حيث اختطف 10 أطفال وقتلوا في إقليم نجومبي جنوبي تنزانيا منذ بداية العام، وتم تنفيذ عدد من الاعتقالات، ولم يتم تحديد الدوافع.