القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
فن
السبت 23/مارس/2019 - 09:16 م

تكريم المخرج خالد جلال في ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي

خالد جلال
خالد جلال
dostor.org/2563625

كرم أحمد أبورحيمة رئيس دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة ومدير أيام الشارقة المسرحية، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك عقب "ملتقى الشارقة الثامن لأوائل المسرح العربي" الذي يقام ضمن فعاليات أيام الشارقة.

وقال جلال -في تصريح اليوم السبت- إن الندوة دارت حول الارتجال المسرحي ومركز الإبداع الفني ودوره الهام في اكتشاف وتنمية المواهب الفنية بمختلف مجالات المسرح، مضيفا أن الندوة كانت لأوائل الخريجين من المعاهد الفنية بالوطن العربي مثل "سوريا ولبنان والأردن والجزائر ومصر والمغرب والسودان والكويت وتونس".

ووجه جلال الشكر لأحمد أبورحيمة مدير أيام الشارقة المسرحية، وللناقد المسرحي والإعلامي السوداني عصام أبوالقاسم، وأعرب عن سعادته بهذا التكريم في حدث ثقافي وفني يحتل مكانة كبيرة بين دول العالم العربي.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ29، تنظمها دائرة الثقافة في قصر الثقافة، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتستمر عروض أيام الشارقة المسرحية يوميا حتى حفل الختام في 27 مارس الجاري.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ اسبوع

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أقل من شهر

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ أقل من شهر

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ أقل من شهر

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهرين

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

الآن

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

وزير الإعلام السوداني: العلاقات مع مصر تاريخية

الملك سلمان يخطف الأنظار بمشاركته في مهرجان إبل (فيديو)

الرقابة الإدارية تحقق عائدًا ماديًا للدولة يبلغ 1.3 مليار جنيه خلال شهر واحد

ads
الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

أوامر ملكية جديدة في السعودية

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

"جنوب القاهرة" تواصل أعمال إزالة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة

رياضة

الأهلى يواجه قرطاج فى نهائى سيدات إفريقيا للطائرة

تأهل منتخبي غينيا بيساو وناميبيا لكأس الأمم الإفريقية

سويسرا تهزم جورجيا وأيرلندا تعبر جبل طارق في تصفيات يورو 2020

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

أوامر ملكية جديدة في السعودية

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

كشكول

انطلاق فعاليات دوري "كأس الرئيس" للألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية

بنى سويف الأزهرية تطالب العاملين والطلاب بإنشاء جروب "واتس اب"

إطلاق برنامج خاص للاحتفال بيوم المرأة العالمى بجامعة الأزهر

شاهد.. كيف احتفلت دفعة 28% بالتخرج من جامعة الأزهر

تعليم بورسعيد تعلن الإستعداد لامتحان الأول الثانوي الإلكتروني

الأمصار

ترامب يرحب بسقوط أخر جيب لـ"داعش" في سوريا

لبنان ينفي وقوع "خطأ بروتوكولي" خلال استقبال بومبيو

مقتل 8 أطفال سودانيين في انفجار قنبلة بأم درمان

بعد تنحي زعيمها.. كازاخستان تغير اسم عاصمتها لـ"نور سلطان"

القضاء المصري يرفض دعوى بتغيير موعد صلاة الفجر

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

"رهاب المرايا" يحول حياة بريطاني إلى جحيم

بالصور.. إليزابيث الثانية الأكثر عمرًا وخبرة على مر العصور

تكنولوجيا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة بقراءة الرسائل

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

ابتكار لقاح جديد مضاد للسل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎