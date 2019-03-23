تكريم المخرج خالد جلال في ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي

كرم أحمد أبورحيمة رئيس دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة ومدير أيام الشارقة المسرحية، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك عقب "ملتقى الشارقة الثامن لأوائل المسرح العربي" الذي يقام ضمن فعاليات أيام الشارقة.



وقال جلال -في تصريح اليوم السبت- إن الندوة دارت حول الارتجال المسرحي ومركز الإبداع الفني ودوره الهام في اكتشاف وتنمية المواهب الفنية بمختلف مجالات المسرح، مضيفا أن الندوة كانت لأوائل الخريجين من المعاهد الفنية بالوطن العربي مثل "سوريا ولبنان والأردن والجزائر ومصر والمغرب والسودان والكويت وتونس".



ووجه جلال الشكر لأحمد أبورحيمة مدير أيام الشارقة المسرحية، وللناقد المسرحي والإعلامي السوداني عصام أبوالقاسم، وأعرب عن سعادته بهذا التكريم في حدث ثقافي وفني يحتل مكانة كبيرة بين دول العالم العربي.



يذكر أن أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ29، تنظمها دائرة الثقافة في قصر الثقافة، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتستمر عروض أيام الشارقة المسرحية يوميا حتى حفل الختام في 27 مارس الجاري.