مصرع وإصابة 90 حوثيًا في معارك غرب وشمال الضالع اليمنية

قُتل وأصيب نحو 90 من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.



وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة نشبت بين الجانبين عقب هجوم شنته مليشيا الحوثي على مناطق محقن وسطاح والقدم جنوبي مديرية دمت شمالي المحافظة.



وذكر المصدر بحسب ما أورده موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني، أن المعارك التي امتدت إلى منطقة بيت اليزيدي، عن مصرع 40 عنصرًا من المليشيا، وجرح 20 آخرين، وأسر 8 حوثيين.



وأضاف المصدر أن 20 من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، وجرح 10 آخرين، أثناء محاولاتهم التسلل، باتجاه مواقع خربة الصباري ومارش والذرار وبيت الشوكي غربي مديرية قعطبة شمالي المحافظة ذاتها.



وقال المصدر العسكري إن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة تسلل المليشيا وأجبرتها على التراجع بعد أن تكبدت خسائر كبيرة.