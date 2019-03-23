محمد الباز يرد على ضلالات أيمن نور الأربعة (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن السياسي الهارب أيمن نور، اختل توازنه، وأصبح مخرفًا وكاذبًا وموهومًا، ويمارس أرخص أنواع القوادة السياسية ضد مصر.

وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن أيمن نور وصف التعديلات الدستورية بالكارثية، وبدأ يخرف ويزعم تزويرها قبل أن تبدأ، كما أنه في تبرير اعتراضه على التعديلات، بدأ يعطي تفسيرات غيبية.

وأردف الباز: "نور مخرف لأنه لا يرى الأوضاع الموجودة في البلد، ويتحدث على أساسها، ويبدأ يقارن بين السادات ومبارك والسيسي، متجاهلا أن الشعب مختلف، والمعارضة أيضًا مختلفة، فأيام السادات كانت أشرف وأنضف".

وأشار الباز، إلى تصريحات أيمن نور، بأن الرئيس السيسي يستند حكمه على أربعة أرجل، الأولى مواجهة الإرهاب وقد فشل، الثانية أنه قادر على منع الهجرة غير الشرعية، والثالثة إعادة بناء الدولة، والرابعة الإنجاز.

ورد الباز على ضلالات نور، قائلًا: "أنت تتمنى أن يفشل، وتخطط مع من تعمل لديهم أن يفشل، لكن الأمور تحت السيطرة تماما، والعصابات التي تمولوها نجح الشعب والأمن في كسرها، أما عن الهجرة غير الشرعية، فمنذ 2016 لم يقع حادث هجرة غير شرعية واحد، كما أن الرئيس نجح في إعادة بناء الدولة المصرية، وهو بالفعل رجل إنجاز لا يحتاج شهادة منك، وتشهد الطرق والمدن الجديدة، ومظلة الحماية الاجتماعية بذلك".

والكذبة الأخيرة التي يدعيها أيمن نور، هو سؤال يطرحه ويجيب عليه بالنفي، وهو هل يستطيع العودة إلى مصر والتعبير عن رأيه؟، ورد الباز، قائلًا: "لو رجعت تُحاكم لأنك قدت حربًا ضد مصر، وقدت إعلامًا حرض ضد مصر، وتسبب في سقوط ضحايا، فأنت مجرم ولست معارضًا".