مملكة البحرين تدين هجومين إرهابيين في الصومال وأفغانستان

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم، مقر وزارة العمل في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، والتفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف تجمعًا شعبيًا بولاية هلمند في جمهورية أفغانستان الإسلامية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.



ونقلت وكالة الأنباء البحرانية عن بيان وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة مع جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية أفغانستان الإسلامية ضد كل أشكال التطرف والإرهاب، مشددة على موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته.