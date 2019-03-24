حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 24 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، الموافق 24 مارس 2019، وفيما يخص برج الجدي، قالت:



مهنيًا: تتمتع بحماسة كبيرة وتكون مستعدًا لطرح تساؤلات كثيرة، ويبدو فكرك نشيطًا ونقاشاتك مقنعة وتعبّر عن آرائك بسلطة وثقة.



عاطفيًا: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه وتتجن التورّط في مواجهات شرسة.



صحيًا: احذر الفوضى فقد تسبب لك الإحباط أو توقعك في اليأس وتشير إلى تغييرات تحصل في حياتك الصحية.