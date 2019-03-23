وزير خارجية أمريكا يؤكد استمرار بلاده في دعم الجيش اللبناني

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة اللبنانية بوصفها "شريكا استراتيجيا في محاربة الإرهاب".



جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، لوزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له الذي ضم مساعدي بومبيو للشئون السياسية وشئون الشرق الأوسط ديفيد هيل وديفيد ساترفيلد، والسفيرة الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد.



من جانبه، أعرب قائد الجيش اللبناني عن تقديره للجانب الأمريكي على ثقته بالجيش ووقوفه إلى جانبه في مواجهة الإرهاب ودعم الاستقرار.

