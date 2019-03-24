حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 24 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، الموافق 24 مارس 2019، وفيما يخص برج الأسد، قالت:

مهنيًا: لا تتسرع في توظيف علاقاتك وأموالك، حافظ على استقرار موازنتك، وصحّح بعض الأوضاع، وفاوض بوضوح وبليونة، باستطاعتك التوصل إلى حل توافقي.

عاطفيًا: علاقتك بالشريك تسودها الرومانسية والمشاعر الرقيقة المتبادلة وخصوصًا أنك صممت على إنهاء هذه الفترة بتفاؤل.

صحيًا: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكرًا، همومك الفكرية تؤثر سلبًا في قوة عطائك.

