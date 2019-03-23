البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه تم البدء في زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفي كنموذج للزراعات المنزلية.



وأضاف لـ"الدستور" اليوم السبت، أن زراعة تلك النموذج تمت بالإشتراك مع قسم الإرشاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وأنه تم توفير شتلات الكرنب الصيفي، وزراعة الشتلات بالفعل في الأحواض المخصصة لها بإدارة خورشيد الزراعية.



وأوضح أن وزارة الزراعة قدمت ذلك النموذج، كتجربة فعلية؛ لحث المواطنين على تفعيلها بأسطح المنازل، كونها تعد زراعات مفيدة للاستهلاك المنزلي.



وتابع أنه تم من قبل تجارب لزراعة أنواع كثيرة من الخضروات، كالطماطم والباذنجان وغيرها، مشيرًا إلى أن نموذج زراعة الكرنب الصيفي يعد تحديثًا للتجربة مرة أخرى بنوع جديد من الزراعات، بالاشتراك مع كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.