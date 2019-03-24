حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 24 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، الموافق 24 مارس 2019، وفيما يخص برج السرطان، قالت:

مهنيًا: تعيش يومًا فارغًا من الطاقة المتناغمة مع برجك، فلا تكن عنيدًا، ولا تجادل بقسوة أو بنية سلبية، وضّح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض.

عاطفيًا: لا تنس أنك تمر بفترة استثنائية على الصعيد العاطفي، لكن يحمل إليك الحب أفراحًا كثيرة، وآمالًا وثباتًا ومواعيد مميزة.

صحيًا: لن تربح شيئًا إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها، لذا عليك أخذ قسط كبير من الراحة والنوم كي تهدأ من توتر أعصابك.