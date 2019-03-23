سويسرا تهزم جورجيا وأيرلندا تعبر جبل طارق في تصفيات يورو 2020

استهل منتخب سويسرا مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، بالفوز على مضيفه منتخب جورجيا 2-صفر، اليوم السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.



وانتهى الشوط الأول، بالتعادل السلبي، ثم تقدم ستيفين زوبير، لاعب هوفنهايم الألماني، بهدف في الدقيقة 57، وأضاف دينيس زكريا، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، الهدف الثاني في الدقيقة 80.



وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب أيرلندا على مضيفه جبل طارق 1-صفر.



ويدين منتخب أيرلندا بالفضل في هذا الفوز لجيف هيندريك الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 49.



ويتصدر منتخب سويسرا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن أيرلندا.