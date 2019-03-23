بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة
كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الزمالك عن توقيع اللاعب للقلعة الحمراء بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة.
كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الزمالك عن توقيع اللاعب للقلعة الحمراء بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة.
كرم الدكتور عمرو زعير، القائم بعمل عميد كلية الطب، نائبًا عن الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، اليوم السبت، الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا من هيئة التمريض والعاملين بها، وذلك بحضور الدكتورة سحر ...
شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الاحتفالية التي أقامتها مدارس السلام الخاصة للغات بالمنصورة بعيد الأم، وقال إن الأديان جميعًا تحض على تكريم الأمهات والدعاء لهن، وقال سعادتي لا ...
أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال إزالة أكشاك أبوالسعود بحى مصر القديمة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المناطق العشوائية التى تمثل خطورة داهمة ...