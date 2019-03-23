بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الاحتفالية التي أقامتها مدارس السلام الخاصة للغات بالمنصورة بعيد الأم، وقال إن الأديان جميعًا تحض على تكريم الأمهات والدعاء لهن، وقال سعادتي لا ...