مقتل 4 وإصابة 5 آخرين في انفجار قنبلة بالسودان

قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، في انفجار قنبلة بمنزل في مدينة الفتح غربي أم درمان، إلى الشمال من العاصمة السودانية الخرطوم، -حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية-.



ونقلت القناة عن -مصادر أمنية-، قولها إن القتلى الأربعة أشقاء، من بينهم 3 توفوا لحظة الانفجار فيما فارق الرابع الحياة في المستشفى.



وأصيب في الانفجار الذي لم تتضح ملابساته بعد، 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عامًا، -بحسب المصادر السودانية-.



ونقل المصابون إلى مستشفي أم درمان التعليمي في حالة خطيرة، ولم يصدر بيان رسمي عن الشرطة السودانية أو خدمات الطوارئ على الفور بشأن الحادث.

