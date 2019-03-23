القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
الثقافة
السبت 23/مارس/2019 - 08:35 م

فرجينيا

فرجينيا
صفاء عبدالمنعم
dostor.org/2563577

فرجينيا تلك المرأة النحيفة التى عشقتها المرة تلو المرة، وظللتُ أهيم بها لسنوات طويلة منذ عرفتها، لماذا أتذكر هذا التاريخ تحديدًا؟، عندما اقترب منى فرحًا وهو يمد لى يده بكتاب صغير قد وجده فى المكتبة، وقال لى وهو يضحك سعيدًا: هذا الكتاب يناسب أسلوبك تمامًا يا حبيبتى، فأنتِ تكتبين مثل هؤلاء. ثم وضعه أمامى على المكتب، وخرج مسرعًا من الحجرة، يشعل سيجارة جديدة، ويدخن فى شراهة واستمتاع.
فتحت الكتاب بتوجس شديد، وبيد مرتعشة من أثر غسل الأطباق بالماء البارد فى فصل الشتاء.
كانت من بينهم (فرجينيا وولف) ببساطتها، والتى تشبه نصل السكين الحاد الذى ينغرس عميقًا، عميقًا فى القلب، فيحدث ثقبًا صغيرًا، ويظل ينزف ولا تستطيع أن توقف الدم المتدفق خارجًا من ذلك الثقب الصغير، مهما حاولت إيقاف النزيف، يزداد تدفقًا واندفاعًا، هكذا فعل بى أسلوبها فى الكتابة، فصارت نبراسًا لى منذ ذلك العهد.
حتى لو كنتُ قد تمردت على هذا الأسلوب فى مرات عديدة، وقرأت كتبًا جديدة وحديثة ومختلفة، وأكثر تطورًا وحداثة من ذى قبل، ولكن يظل هناك الحلم، الحلم بالمجد العظيم يراودنى، وظللتُ بين لحظة وأخرى، أبحث لها عن كتاب هنا أو هناك، وكلما وجدت كتابًا جديدًا مترجمًا لها، أفرح مثل طفلة صغيرة، بقطعة شيكولاتة كبيرة من المفضلة لديها، ولتكن شيكولاتة (كورونا) وظللت حالمة بهذا المصير المأسوى، الذى أضاف إلى تجربتها بعدًا مصيريًا مفعمًا بالأسى والسواد والعظمة.
(يا إلهى) كن رقيقًا، ورفيقًا، فقلبى الضعيف لا يحتمل كل هذا العذاب، كانت هذه هى جملتى التى دائمًا أرددها كلما ألمَ بى ألم شديد، أو مأساة!.
وكلما قرأت فرجينيا وولف، أشعر بأننى طفلة تحبو فى مرحلة الكتابة. منذ خمسة وثلاثين عامًا وأنا أقرأ وأكتب، وأدون، وأصدر كتبًا، ولكن كلما توقفت أمام المكتبة المتخمة بالكتب، ومددت يدى، وأخذت كتابًا لفرجينيا، أشعر بمشاعر طفلة مراهقة، تقف فى الشرفة العالية، تنظر إلى ساعتها بتوتر فى انتظار حركة يديه وهو يمر من أسفل النافذة ويحيها تحية المساء، تلك الفتاة التى تقف أمام المكتبة الآن، كانت قد تعودت فرجينيا أن تفعل بى هذا الفعل، تردنى إلى طفلة النافذة، إلى البراءة الأولى، والترقب والمحبة المفرطة، والزمن الذى مر سريعًا دون أن أدرى، كيف مر هكذا؟ وأنا على مشارف الثامنة والخمسين تحديدًا، ما زلت أذكر تلك المرأة المراهقة، لقد تعرفت عليها لأول مرة فى عام ١٩٨٤، عندما قرأتُ لها قصة قصيرة، كتبتها بيد مرتعشة، وقلب صغير محب، مع مجموعة مشتركة من جيل كتاب القصة الحديثة، وكانت أكثرهن جذبًا لى، بأسلوبها وطريقتها البديعة فى التعبير عن مخاوفها ومشاغلها، لقد عشقتُ تلك السيدة (دالاوى) وكم من مرة ملأتُ جيوب معطفى بالحجارة، ووقفت أمام النيل، أتخيل صورتها وهى تلقى بنفسها فى الماء. لقد ذكرت ذلك سابقًا فى رواية (قال لها يا إنانا)، وكلما خرجت من مبنى التليفزيون عند ماسبيرو، تذكرت هذه الصورة بوضوح، واشتقت كثيرًا إلى تلك الجيوب المثقلة بالحجارة، وحجرة تخص المرء وحده، يا لك من ساحرة كبيرة، أيتها الجميلة المعذبة المراهقة.

الآن

السودان: اندلاع حريق داخل القصر الرئاسي بالخرطوم

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر بدون تقطيع

السفارة المصرية بسويسرا تنجح في استعادة قطعتين أثريتين مهربتين

راحت عليك يا توك توك.. الدستور «نيوز ليتر 30» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

ads
الأكثر قراءة

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

beIN SPORT .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

"جنوب القاهرة" تواصل أعمال إزالة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة

استمرار فعاليات "الأسبوع المائى" فى الغربية

رياضة

سويسرا تهزم جورجيا وأيرلندا تعبر جبل طارق في تصفيات يورو 2020

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

عُمان تهزم سنغافورة بركلات الترجيح وتتوج ببطولة ودية في ماليزيا

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

beIN SPORT .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

كشكول

«صفوت»: إتاحة الامتحان الإلكتروني خارج المدرسة يفسد تقيم التجربة

«سنجاب»: سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار 4 سنوات أتت ثمارها

ألسن عين شمس تعتمد لائحة دراسات عليا بين الترجمة والحاسب الآلي

مدير تعليم كفر الشيخ: امتحان التابلت "مؤمن" ضد التسريب

نظام الـ 5 سنوات يثير قلق طلاب كليات الطب.. والأساتذة تشيد بالنظام الجديد

الأمصار

القضاء المصري يرفض دعوى بتغيير موعد صلاة الفجر

الملك سلمان يصدر مرسوما ملكيا عاجلا

وسط اعتراض حقوقي.. الأمم المتحدة تخطط لنقل لاجئي الروهينجا إلى جزيرة نائية

مقتل 10 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في أم درمان السودانية

اندلاع حريق داخل القصر الرئاسي القديم بالخرطوم

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

تكنولوجيا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة بقراءة الرسائل

أم تذبح رضيعتها لغيرتها على زوجها

قازاخستان تغير اسم عاصمتها إلى نور سلطان تكريما لزعيمها

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

ابتكار لقاح جديد مضاد للسل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎