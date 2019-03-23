غدًا.. شكري يلتقي وزير خارجية سويسرا
يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، غدًا، وزير خارجية سويسرا إيجنازيو كاسيس، لبحث تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والدولي.
وكان شكري أجرى زيارة إلى سويسرا في فبراير الماضي، التقى خلالها عدد من المسئولين.
يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، غدًا، وزير خارجية سويسرا إيجنازيو كاسيس، لبحث تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والدولي.
وكان شكري أجرى زيارة إلى سويسرا في فبراير الماضي، التقى خلالها عدد من المسئولين.
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