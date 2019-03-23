أوامر ملكية جديدة في السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، حزمة قرارات ملكية جديدة، قضت بتعيين المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.



كما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا يقضي بتعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائبًا لوزير التعليم، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



وأشارت الوكالة إلى أنه قرر أيضا تعيين الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديرًا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة، والدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.