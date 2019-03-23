الأزهر يدين هجوم مقديشو الإرهابي

أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو، واستهدف مقار حكومية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأكد الأزهر الشريف أن هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين تدل على تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، وتتنافى مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود للقضاء على عصابات الإرهاب، لينعم العالم بالسلام والأمان.



ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الصومال، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.