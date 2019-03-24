القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
اقتصاد
الأحد 24/مارس/2019 - 02:58 ص

3070 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

رقائق السيليكون
رقائق السيليكون
dostor.org/2563568

ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأحد، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3070 دولارًا.

وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ أقل من شهرين

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 4 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

محمد الباز: "BBC" تشن عدوانا صريحا على مصر (فيديو)

أول صور من حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

تفاصيل اجتماع وزراء خارجية ورؤساء مخابرات مصر والأردن والعراق

ترامب يعلن تحرير المناطق التي سيطر عليها داعش في سوريا والعراق

ads
الأكثر قراءة

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

"جنوب القاهرة" تواصل أعمال إزالة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة

رياضة

ريال مدريد يخطط لجعل بوجبا ثانى أعلى اللاعبين أجرا

تعرف على أبرز نتائج مباريات السبت

مدرب الهلال السعودى: حاولنا بكل الطرق تخطى أحد قبل الديربى

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

كشكول

انطلاق فعاليات دوري "كأس الرئيس" للألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية

بنى سويف الأزهرية تطالب العاملين والطلاب بإنشاء جروب "واتس اب"

إطلاق برنامج خاص للاحتفال بيوم المرأة العالمى بجامعة الأزهر

شاهد.. كيف احتفلت دفعة 28% بالتخرج من جامعة الأزهر

تعليم بورسعيد تعلن الإستعداد لامتحان الأول الثانوي الإلكتروني

الأمصار

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بتعيين محافظ للصناعات العسكرية

ترامب يرحب بسقوط أخر جيب لـ"داعش" في سوريا

لبنان ينفي وقوع "خطأ بروتوكولي" خلال استقبال بومبيو

مقتل 8 أطفال سودانيين في انفجار قنبلة بأم درمان

بعد تنحي زعيمها.. كازاخستان تغير اسم عاصمتها لـ"نور سلطان"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

طرح أغنية "الأولمبياد الخاص" فى أبوظبى على موقع "يوتيوب"

"رهاب المرايا" يحول حياة بريطاني إلى جحيم

بالصور.. إليزابيث الثانية الأكثر عمرًا وخبرة على مر العصور

الصحة

ابتكار لقاح جديد مضاد للسل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎