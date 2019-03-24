3070 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأحد، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3070 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأحد، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3070 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه تم البدء في زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفي كنموذج للزراعات المنزلية. وأضاف لـ"الدستور" اليوم السبت، أن زراعة تلك النموذج تمت ...
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