مستشار النمسا يؤيد خطة تشغيل طالبي اللجوء بأجور رمزية

أكد مستشار النمسا سباستيان كورتس، أنه يؤيد خطة وزارة الداخلية الجديدة لإقرار مشروع الأجر بالساعة لطالبي اللجوء.



وقال كورتس في تصريح له، اليوم السبت، إنه يؤيد وزير داخليته هيربرت كيكل في خطط التعامل الجديدة مع ملف اللاجئين، مشيرا إلى أنه سبق وأن طرح هذا الأمر في عام 2016 ولكن تم عرقلته بسبب الحزب الاشتراكي " سي بي أو " والذي كان وقتها يقود الائتلاف الحكومي.



يذكر أن وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل أعلن في وقت سابق اليوم الانتهاء من مسودة قانون تتيح تشغيل طالبي اللجوء بأجور رمزية في أعمال الخدمة العامة مثل النظافة وتجميل الحدائق والنقل والصيانة وذلك في جميع محافظات النمسا.



ومن المعروف أن وزير الداخلية النمساوي يتبنى سياسات متشددة للحد من اللجوء ووقف الهجرة الشرعية وكان أحدثها محاولة سن تشريع يعرف بالاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين ولكن المشروع تعطل بسبب انتقادات الأحزاب المعارضة.

