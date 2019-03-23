عُمان تهزم سنغافورة بركلات الترجيح وتتوج ببطولة ودية في ماليزيا

أحرز منتخب عُمان لقب بطولة كأس "ايرمارين" الدولية الودية لكرة القدم التي تستضيفها ماليزيا بعد فوزه 5-4 بركلات الترجيح على سنغافورة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل 1-1 اليوم السبت.



وتقدم عبد العزيز المقبالي لعُمان في الدقيقة 22 لكن سنغافورة أدركت التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



وافتتحت عُمان مشوارها في البطولة بفوز ساحق 5-صفر على أفغانستان يوم الأربعاء الماضي في أول مباراة بقيادة مدربها الهولندي الجديد إرفين كومان.



وتولى كومان لاعب هولندا السابق المسؤولية الشهر الماضي خلفا لمواطنه بيم فيربيك الذي أنهى ارتباطه بالمنتخب العُماني بعد الخروج من دور الستة عشر في كأس آسيا في يناير.

