جولة نيلية للمشاركين بالملتقي العربي والإفريقي للفنون

نظمت وزارة الشباب والرياضة، جولة نيلية للمشاركين العرب والأفارقة بالملتقي العربي والإفريقي، الذي يقام تحت شعار "هدف واحد.. حلم واحد" خلال الفترة من ٢٠-٢٧ مارس ٢٠١٩، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



واستمتع المشاركين بالجولة النيلية، موجهين الشكر لوزارة الشباب والرياضة على تنظيم البرامج الترفيهية التي تمكنهم من التعرف على المعالم السياحية والتاريخية التي تتمتع بها مصر.



يذكر أن المشاركين في الجولة من دول الجزائر، والسودان، وجنوب السودان، وتشاد، وزامبيا، واليمن، وبنين، ونيجيريا، وغانا، إضافة إلي مصر.

