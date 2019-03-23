محمد صلاح يلفت أنظار الفتيات في حملة ترويجية لإحدى شركات الملابس

لفت اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الأنظار اليوم، بعدد من الصور مع المعجبات.

وظهر صلاح، في إحدى الحملات الترويجية لشركة الملابس الرياضية العالمية التي يعتبر صلاح، واحد من أهم نجومها.

وتهافتت فتيات على التقاط الصور معه وأخذ التوقيعات منه.

ويغيب صلاح، عن معسكر منتخب مصر في الفترة الجارية، والتي يخوض فيها الفراعنة مباراتان ضد النيجر ونيجيريا، من أجل إراحته من ضغط المباريات للتركيز مع فريق ليفربول في الفترة القادمة للفوز ببطولة الدوري.





