الشهواني لاعب الريان السابق يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لنزيف بالمخ

تعرض سلطان بلال الشهواني نجم الريان والسد القطري السابق لوعكة صحية مفاجئة بعد تعرضه لنزيف في المخ تسبب في دخوله بغيبوبة نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، وتلقي الاسعافات اللازمة.



وكان الشهواني يستعد للمشاركة في سباق صملة التراثي لعام 2019، بعد خضوعه لتدريبات مكثفة على مدار الشهور الماضية حتى يكون جاهزا للمشاركة،حيث سبق له المشاركة في نسخة العام الماضي،وأراد الاستمرار في التنافس مع الشباب القطري في هذا التحدي المثير، لكنه تعرض للوعكة المفاجئة.



وتفاعل العديد من الرياضيين القطريين مع خبر مرض اللاعب، وابتهلوا بالدعاء والشفاء لسلطان.



وقال نبيل أنور زميل اللاعب السابق في السد في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت تويتر: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ".



كما كتب حمود اليزيدي لاعب السد والأهلي والوكرة السابق: " دعواتكم لأخونا سلطان بلال الشهواني لاعب سابق في نادي السد والدحيل،الآن في غيبوبة بسبب نزيف في الرأس،أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك يا سلطان، دعواتكم الله يشفيه يارب".



يذكر أن سلطان بلال الشهواني من مواليد 11أغسطس 1988 (31 سنة ) وكانيلعب في مركز المدافع، وكان ضمن قائمة نادي الدحيل عندما كان لايزال بمسمى لخويا وفاز معه بلقب بطولة الدوري موسم 2010 2011،وفاز أيضا بكأس النجوم في نفس الموسم.



وشارك الشهواني في أحد سباقات الجري مؤخرا بكمبوديا في بداية شهر مارس وكان بحالة بدنية جيدة للغاية، كما اتجه للعب كرة الصالات،وتألق فيها بشكل واضح في السنوات الماضية.