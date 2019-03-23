"القوى العاملة" تعلن فرص عمل بالإسماعيلية براتب يصل لـ2500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 55 فرصة عمل بإحدى شركات المستلزمات الطبية بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، براتب يصل إلى 2500 جنيه، بشرط ألا يزيد العمر عن 40 عاما.



وتتضمن الوظائف المتاحة، محاسب، على أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة، و4 مراقبة جودة، على أن يكون حاصل على بكالوريوس علوم، بخبرة 3 سنوات، وراتب 2500 جنيه، و50 عامل إنتاج، من جميع المؤهلات، من الجنسين، براتب 1500 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01020446125 أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الحرة بالإسماعيلية.