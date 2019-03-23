القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
رياضة
السبت 23/مارس/2019 - 07:22 م

فراس الخطيب يقود سوريا للفوز على الأردن وديًا

فراس الخطيب
فراس الخطيب
dostor.org/2563495

أحرز فراس الخطيب، هدفًا قرب النهاية ليقود سوريا للفوز 1-صفر على الأردن على استاد مدينة البصرة العراقية ضمن بطولة الصداقة الدولية الودية لكرة القدم اليوم السبت.

وأحرز البديل الخطيب هدف المباراة الوحيد قبل النهاية بأربع دقائق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار عامر شفيع حارس مرمى الأردن.

ويشارك في البطولة الودية منتخبات سوريا والأردن والعراق حيث سبق للمنتخب العراقي الفوز على سوريا بالنتيجة ذاتها في المباراة الافتتاحية يوم الأربعاء الماضي قبل أن يواجه الأردن يوم الثلاثاء المقبل لتحديد الفائز بالبطولة.

ويملك المنتخب السوري ثلاث نقاط من مباراتين وهو ذاته رصيد العراق من مباراة واحدة فيما يقبع الأردن في المركز الثالث والأخير بدون نقاط.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

"الأطباء": لا مانع من تغيير نظام التكليف لتطوير المنظومة الصحية

السيسى يؤكد مساندة مصر "برنامج الغذاء العالمى" فى الدول النامية

التعليم: الانتهاء من تفعيل شرائح تابلت الصف الأول الثانوي اليوم

عار أيمن نور.. محمد الباز يكشف 4 خطايا جديدة لـ"الخائن الهارب"

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

beIN LIVE.. بث مباشر مباراة مصر والنيجر بث مباشر مباراة مصر والنيجر - كورة ستار

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

beIN SPORT .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محمد عدوية يجرى بروفات حفله الغنائى بدار أوبرا جامعة مصر (صور)

"مهرجان كوم الدكة فى حينا".. يحتفل بذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش

في العيد القومي للشرقية.. جولة بالصور بمدينة "تانيس" التاريخية

رياضة

فراس الخطيب يقود سوريا للفوز على الأردن وديًا

الكاميرون تهزم جزر القمر بثلاثية نظيفة وتتأهل لنهائيات أمم إفريقيا

مؤتمر صحفي لوزير الشباب والرياضة والخطيب بالنادي الأهلي بعد غد

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

beIN LIVE.. بث مباشر مباراة مصر والنيجر بث مباشر مباراة مصر والنيجر - كورة ستار

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

beIN SPORT .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

كشكول

رئيس جامعة عين شمس: ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر دليلًا لنجاح السياسات الحالية

«عيسى»: عجز الموازنة ليس ببعيد عن اهتمام مجلس النواب

يوم ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة بالدراسات العليا بعين شمس

ننشر توصيات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بشرم الشيخ

وزير المالية: المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح الاقتصادي ترتكز على الهيكلية

الأمصار

تظاهر مئات المحامين بالجزائر للمطالبة بالتنحي الفوري لبوتفليقة

"يويفا" يغرم نيمار لإهانته حكم مباراة سان جيرمان واليونايتد

السعودية تدين بشدة هجومي الصومال وأفغانستان

بابا الفاتيكان يوافق على استقالة كاردينال لارتكابه جرائم جنسية

مقتل وإصابة 80 حوثيا بمعارك مع الجيش اليمني في الضالع

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

تكنولوجيا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة بقراءة الرسائل

أم تذبح رضيعتها لغيرتها على زوجها

قازاخستان تغير اسم عاصمتها إلى نور سلطان تكريما لزعيمها

مباريات
الصحة

10 جرامات من السوداني تحمي من ضعف الذاكرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎