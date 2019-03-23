الكتائب اللبنانية: الدعم العربي والدولي للبنان تحول إلى تحذيرات بسبب حزب الله

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجُميل، إن الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان على مدى 70 عاما، أصبحت اليوم تصدر التحذيرات والتهديدات، بسبب أن هناك "من أخذ لبنان إلى مكان آخر ووضع يده على البلد وصادر قراره". في إشارة إلى حزب الله دون أن يسميه.

وقال الجُميل في كلمة له خلال احتفالية نظمها حزب الكتائب اللبنانية اليوم: "هناك من تمكن بالسلاح والمال الأجنبيين أن يفرض مشيئته على جميع اللبنانيين، ولهذا السبب مازلنا موجودين نرفع شعار السيادة والاستقلال".

وأضاف: "قلنا لهم إنه لن يبقى لنا صاحب ولن تبقى دولة عربية تتحدث إلينا وأصدقاء لبنان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، سيصبحون أعداء لنا، وعند انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت لم يأت أحد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد شن بالأمس خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اللبناني جبران باسيل، هجوما عنيفا على إيران وحزب الله في لبنان، مشيرا إلى أن الحزب يقوض أمن وسلامة لبنان ومؤسساته، ويزعزع الاستقرار وينخرط في نزاعات مسلحة في منطقة الشرق الأوسط تنفيذا لتعليمات طهران، ويسرق موارد الدولة اللبنانية، وأن أمريكا ستستمر في تضييق الخناق عليه ومحاصرة شبكاته الإجرامية.