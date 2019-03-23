تكنولوجيا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة بقراءة الرسائل

ابتكر علماء جامعة موسكو لعلم النفس والتربية بالتعاون مع خبراء شركة "مجموعة النظاميات"، جهازا صغيرا يسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بقراءة الرسائل القصيرة والصوتية باستخدام اللمس.



ووفقا للمكتب الصحفي للجامعة، فإن جهاز "يد اللمس" يستخدم تطبيقا للهاتف المحمول، تم تطويره ليقوم بتحويل النصوص من الهاتف الذكي إلى تأثيرات ميكانيكية يشعر بها ذوو الاحتياجات الخاصة.



وترسل المعلومات على شكل جمل صغيرة متتابعة بواسطة محركات اهتزاز مثبتة في طوق يرتديه الشخص على ساعده. ويتم تشفير الإشارات وفق أحرف "برايل" المستخدمة للقراءة والكتابة من قبل المكفوفين وضعيفي السمع.



ويسمح هذا الجهاز الصغير للمكفوفين باستلام الرسائل القصيرة والإلكترونية واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول للملاحة داخل المدينة، ما يجعلهم يعيشون حياة أكثر نشاطا.



وصنعت عدة نسخ من هذا الجهاز، يجري حاليا اختبارها بالتعاون مع عدد من المنظمات الخيرية.



واستنادا إلى نتائج الاختبار، ستتضمن المرحلة التالية تطوير الجهاز بحيث يتمكن المستخدم من الرد على الرسائل التي يستلمها، أو الضغط على رقم هاتف الطوارئ عند الحاجة.