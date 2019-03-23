حبس عاطلين بتهمة حيازة 58 طربة حشيش بعين شمس

قررت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي رئيس النيابة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بحيازة 58 طربة حشيش بقصد الاتجار، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات للادارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام كل من " شديد. ه" و" سيد. ش" بتكوين تشكل عصابي للإتجار بجوهر مخدر الحشيش، وبإصدار إذن من النيابة استدرج رجال الإدارة العامة المتهمين وتم القبض عليهم بدائرة عين شمس وبحوزتهم 58 فرش حشيش.



وخلال التحقيقات أنكر المتهمين صلتهم بالمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.