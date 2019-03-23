لي باريسيان: ترامب يشارك في ذكرى إنزال نورماندي

قالت صحيفة لي باريزيان الفرنسية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكرى الخامسة والسبعين الإنزال على ساحل نورماندي في السادس من يونيو، وفقا لمسؤولين محليين لم تكشف عن هويتهم طلب منهم التخطيط لحضوره.



وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن حضور ترامب لم يتأكد، حيث لم يتمكن مكتب الرئيس الفرنسي ولا وزارة الخارجية من التعليق.، وفقا للصحيفة.



وسوف تعتبر هذه ثالث زيارة لترامب إلى فرنسا كرئيس بعد أن حضر يوم الباستيل في 17 يوليو 2017، وعاد مرة أخرى في نوفمبر2018 لحضور الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.

