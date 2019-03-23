ألمان يحتجون على تعديلات الاتحاد الأوروبي لحقوق الملكية

تظاهر عشرات الآلاف في ألمانيا اليوم السبت، احتجاجا على خطط إصلاح حقوق الملكية والتضييق المحتمل على التعامل مع شبكة الإنترنت التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إجراءها.



وكانت مظاهرة تم تنظيمها في مدينة ميونخ واحدة من أكبر الفعاليات التي جرت اليوم حيث قالت الشرطة إن 40 ألف شخص تظاهروا هناك تحت شعار "أنقذ شبكتك للإنترنت".



وحمل المتظاهرون ومعظمهم من الشباب لافتات كتب عليها: "لا تفسدوا شبكة الإنترنت"، و"ليبق الإنترنت كما هو".



وقال منظمو مظاهرة مدينة كولونيا إن عدد المشاركين فيها زاد عن 10 آلاف شخص بينما قالت الشرطة إن عددهم بلغ في بداية المظاهرة حوالي 4500.



وذكرت الشرطة إن مظاهرة انطلقت في دوسلدورف شارك فيها 4000 متظاهر، وفي هامبورج انطلقت أخرى شارك فيها 6000، كما شارك 3200 شخص في مظاهرة بمدينة هانوفر.