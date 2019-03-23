الكاميرون تهزم جزر القمر بثلاثية نظيفة وتتأهل لنهائيات أمم إفريقيا

تأهل المنتخب الكاميروني لكرة القدم، إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في مصر يونيو المقبل، بعد تغلبه على منتخب جزر القمر 3-صفر اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثانية بالتصفيات الإفريقية.



وسجل أهداف الكاميرون إيريك ماكسيم تشوبو موتينج وكلارينسي بيتانج وكارل توكو إيكامبي في الدقائق 37 و53 و89 على الترتيب.



ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة مع المنتخب المغربي، وتوقف رصيد جزر القمر عند خمس نقاط في المركز الرابع الأخير بفارق المواجهات المباشرة مع منتخب مالاوي.



وفاز المنتخب المغربي، الذي ضمن تأهله كأول المجموعة، على نظيره الكاميروني في مجموع المباراتين 2-1.



فيما تعادل منتخب جزر القمر مع مالاوي 2-2 في مجموع المباراتين لكن منتخب مالاوي استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرضي بهدفين.



وكان يفترض أن تنظم الكاميرون نهائيات أمم إفريقيا، إلا أن الاتحاد الإفريقي سحب التنظيم منها بسبب عدم جاهزية البلاد، وقام بفتح استقبال طلبات التقديم لاستضافة البطولة التي نالت مصر شرف تنظيمها.