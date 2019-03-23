الملك سلمان يخطف الأنظار بمشاركته في مهرجان إبل (فيديو)

خطف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أنظار المشاهدين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث والذي اختتم ظهر اليوم السبت في صحراء الدهناء.



وخلال فعاليات اختتام المهرجان بالصياهد الجنوبية للدهناء، شارك الملك سلمان في أداء رقصة العرضة العسكرية التقليدية السعودية.



ونشرت وسائل الإعلام السعودية مقطع فيديو يظهر الملك سلمان وهو يشارك في العرضة من المنصة التي كان يجلس فيها مع عدد من الأمراء بينهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.



ولفت العاهل السعودي انتباه الحاضرين عندما قام خلال انتهائه من أداء رقصة العرضة بتقبيل علم السعودية، قبل أن يعود إلى مقعده لمتابعة الحفل.



​وسلم الملك سلمان خلال الحفل جوائز المركز الأول للفائزين في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، وجوائز المركز الأول للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن للأشواط الختامية.





وسجلت هذه الدورة من المهرجان مشاركة أول امرأة في سباقات الهجن وهي الأميرة جميلة بنت عبد المجيد بن سعود بن عبد العزيز.

