الإعدام لعاطل قتل عجوز وسرقتها فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بقتل سيدة عجوز وسرقتها بالإكراه وهتك عرضها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين خالد محمد عبد الفضيل، ورفيق شوقي، وتامر محمد عادل.

وترجع أحداث القضية رقم 14922 لسنة 2018 جنايات محرم بك، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل محل سكنه بدائرة القسم.

توصلت التحريات إلى مرتكب الحادث المتهم م.ع.أ، 22 سنة، عاطل، وشهرته "بالوظة"، حيث قام بتتبع المجني عليها، "إ.ذ.م" 60 سنة، ربة منزل، خلال وجودها في إحدى الأسواق بمنطقة محرم بك، ودلف خلفها إلى مسكنها وأغلق الباب وحاول تكميم أنفاسها فقامت بعضه في يده فأسرع بجلب شاكوش من أعلى ترابيزة بصالة الشقة وتعدى عليها بالضرب عدة مرات على رأسها حتى سقطت أرضًا ونزع ملابسها وهتك عرضها وسرق حافظة نقودها وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.